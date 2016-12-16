СМИ: Куба хочет вернуть долг Чехии ромом

Из-за недостатка финансов официальная Гавана готова расплатиться натурой – алкоголем и лекарствами
Куба хочет вернуть долг Чехии ромом из-за недостатка финансов.
Об этом заявил пражский портал Idnes со ссылкой на минфин страны.
«Интересным вариантом является кубинский ром. Речь идет о практически незнакомых марках, которые могут быть хорошими, но их появление на рынке должна была сопровождать и соответствующая реклама», – цитирует «РИА Новости» заместителя главы ведомства Ленку Дупакову.
Долг Кубы перед Чехией образовался еще в советские времена, когда социалистическая Чехословакия поставляла на Остров свободы оборудование и оружие. Сейчас он составляет $ 280 млн и вернуть его деньгами у Кубы нет никакой возможности.
Еще один вариант – поставка кубинских лекарств, но для них необходимы европейские сертификаты.
Если Куба и Чехия договорятся, то в счет долга ром может поставляться не менее ста лет.