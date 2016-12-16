СМИ: Куба хочет вернуть долг Чехии ромом

Куба хочет вернуть долг Чехии ромом из-за недостатка финансов.

Об этом заявил пражский портал Idnes со ссылкой на минфин страны.

«Интересным вариантом является кубинский ром. Речь идет о практически незнакомых марках, которые могут быть хорошими, но их появление на рынке должна была сопровождать и соответствующая реклама», – цитирует «РИА Новости» заместителя главы ведомства Ленку Дупакову.

Долг Кубы перед Чехией образовался еще в советские времена, когда социалистическая Чехословакия поставляла на Остров свободы оборудование и оружие. Сейчас он составляет $ 280 млн и вернуть его деньгами у Кубы нет никакой возможности.

Еще один вариант – поставка кубинских лекарств, но для них необходимы европейские сертификаты.

Если Куба и Чехия договорятся, то в счет долга ром может поставляться не менее ста лет.