Инцидент мог произойти из-за птицы, попавшей в двигатель
Пассажирский самолет едва не потерпел крушение в США.
Об заявили местные СМИ.
На борту лайнера, совершавшего внутренний рейс из города Рокфорд в Пунта-Горда, что во Флориде, находились 137 человек.
Спустя некоторое время после взлета лайнер был вынужден вернуться обратно в аэропорт из-за возгорания двигателя, сообщает Федеральное агентство новостей.
Причиной инцидента, послужило попадание в двигатель самолета птицы.
Информации о жертвах не поступало.