Пассажирский самолет едва не потерпел крушение в США.

Об заявили местные СМИ.

На борту лайнера, совершавшего внутренний рейс из города Рокфорд в Пунта-Горда, что во Флориде, находились 137 человек.

Спустя некоторое время после взлета лайнер был вынужден вернуться обратно в аэропорт из-за возгорания двигателя, сообщает Федеральное агентство новостей.

Причиной инцидента, послужило попадание в двигатель самолета птицы.

Информации о жертвах не поступало.