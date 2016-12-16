Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Пассажирский самолет едва не потерпел крушение в США

Инцидент мог произойти из-за птицы, попавшей в двигатель

Пассажирский самолет едва не потерпел крушение в США.

Об заявили местные СМИ.

На борту лайнера, совершавшего внутренний рейс из города Рокфорд в Пунта-Горда, что во Флориде, находились 137 человек.

Спустя некоторое время после взлета лайнер был вынужден вернуться обратно в аэропорт из-за возгорания двигателя, сообщает Федеральное агентство новостей.

Причиной инцидента, послужило попадание в двигатель самолета птицы.

Информации о жертвах не поступало.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Пассажирский самолет едва не потерпел крушение в США

Инцидент мог произойти из-за птицы, попавшей в двигатель

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке