Обама: США примет меры на вмешательство других стран в выборы

США примет меры на вмешательство других стран в выборы.

Об этом заявил американский президент Барак Обама в интервью СМИ.

«Несомненно, против любых попыток иностранных правительств повлиять на неприкосновенность наших выборов мы должны принимать меры, и мы примем их тогда, когда сами пожелаем», – цитирует ТАСС главу Белого дома.

При этом Обама недвусмысленно дал понять, что, по его мнению, за кибератаками стоит Россия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения, заявив, что никаких доказательств того, что за атаками стоит Москва нет.

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