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Трамп пообещал создать в Сирии зоны безопасности

Избранный президент США заявил, что потребует на это денег от Персидского залива

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает создание в Сирии гуманитарных зон безопасности и потребует на это средств у стран Персидского залива после того, как официально возглавит Белый дом.

Трамп отметил, что США вместе со всеми заинтересованными сторонами должны оказать помощь Сирии. При этом он заявил, что в отличие от США, имеющих большой государственный долг, стране Персидского залива располагают средствами на это, передает ТАСС.

«Я заставлю страны Персидского залива предоставить нам много денег, и мы построим или поможем построить зоны безопасности в Сирии, чтобы у (сирийского) народа был шанс», - сказал Трамп. Он при этом не уточнил, как именно будет добиваться от этих стран получения денег.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Трамп пообещал создать в Сирии зоны безопасности

Избранный президент США заявил, что потребует на это денег от Персидского залива

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