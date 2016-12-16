Трамп пообещал создать в Сирии зоны безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает создание в Сирии гуманитарных зон безопасности и потребует на это средств у стран Персидского залива после того, как официально возглавит Белый дом.

Трамп отметил, что США вместе со всеми заинтересованными сторонами должны оказать помощь Сирии. При этом он заявил, что в отличие от США, имеющих большой государственный долг, стране Персидского залива располагают средствами на это, передает ТАСС.

«Я заставлю страны Персидского залива предоставить нам много денег, и мы построим или поможем построить зоны безопасности в Сирии, чтобы у (сирийского) народа был шанс», - сказал Трамп. Он при этом не уточнил, как именно будет добиваться от этих стран получения денег.

Читайте также:

Керри: власти Турции готовы принять беженцев из Алеппо