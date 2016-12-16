Сотрудничество РФ и Японии не должно нарушать позиции Токио по Курилам

Сотрудничество РФ и Японии не должно нарушать позиции Токио по Южным Курилам.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Дискуссия по этой теме проводится, исходя из важнейшей предпосылки, что это не должно наносить ущерб юридической позиции нашей страны», – цитирует его ТАСС.

При этом Япония по-прежнему настаивает на решении территориальных вопросов с Россией.

Ранее премьер-министр Страны восходящего солнца рассказал, что совместная экономическая деятельность РФ и Японии на Курилах будет осуществляться на основе особой системы.

Токио считает, что деятельность японских предпринимателей на островах не должна осуществляться по законам России, поскольку это будет признанием прав Москвы на Курилы.

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