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Экс-кандидату в президенты США Сандерсу удалили раковую опухоль

Врачи удалили базилиому на лице политика

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс перенес операцию по удалению злокачественной раковой опухоли на лице — базилиомы.

По данным CNN, операция длилась около часа и проходила в амбулаторных условиях. Сенатор сразу после операции вернулся к работе и заявил, что чувствует себя хорошо, передает ТАСС.

Отмечается, что Сандерсу, занимающему сейчас должность сенатора от штата Вермонт, удаляли базилиому — наиболее распространенный вид раковых опухолей на коже.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Экс-кандидату в президенты США Сандерсу удалили раковую опухоль

Врачи удалили базилиому на лице политика

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