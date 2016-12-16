Экс-кандидату в президенты США Сандерсу удалили раковую опухоль

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс перенес операцию по удалению злокачественной раковой опухоли на лице — базилиомы.

По данным CNN, операция длилась около часа и проходила в амбулаторных условиях. Сенатор сразу после операции вернулся к работе и заявил, что чувствует себя хорошо, передает ТАСС.

Отмечается, что Сандерсу, занимающему сейчас должность сенатора от штата Вермонт, удаляли базилиому — наиболее распространенный вид раковых опухолей на коже.