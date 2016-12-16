Миллер опасается отбора Киевом транзитного газа

Киев может начать отбирать транзитный газ в счет погашения незаконного штрафа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он добавил, что газ — это «единственное имущество «Газпрома» на Украине».

«Украина на сегодняшний день имеет проблемы с наличием газа в подземных хранилищах. Они закачали газа меньше всего за всю свою историю, начали отбор газа раньше, чем обычно», — приводит его слова агентство ТАСС.

Миллер уточнил, что «в сильные морозы Украина никогда не обходилась без российского газа». В этих условиях отказ от его закупки, по мнению главы «Газпрома», «говорит о тех рисках, которые существуют во время прохождения транзита через территорию Украины».

Накануне глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что давление природного газа на российско-украинской границе, предназначенного для европейских потребителей, ниже контрактных условий. Он отметил, что уведомил об этом европейскую сторону и представители ЕС уже якобы побывали на Украине и убедились в этом.

