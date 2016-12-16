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Путин прибыл в Токио

Президент России продолжит переговоры с премьер-министром Японии

Президент России Владимир Путин прибыл в Токио для продолжения переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главы стран примут участие в российско-японском деловом форуме, на полях которого может быть подписано около 50 документов.

Накануне лидеры провели ряд встреч в Нагато. Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Абэ поручили экспертам начать консультации по согласованию условий и областей совместной хозяйственной деятельности на четырех курильских островах. Ушаков отметил, что соответствующее заявление, скорее всего, будет опубликовано в пятницу.

Также, по словам помощника президента, ожидается, что в ходе визита Путина в Японию будет подписано 10 межгосударственных документов и до 15 коммерческих. 

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Путин прибыл в Токио

Президент России продолжит переговоры с премьер-министром Японии

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