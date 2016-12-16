Президент России Владимир Путин прибыл в Токио для продолжения переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главы стран примут участие в российско-японском деловом форуме, на полях которого может быть подписано около 50 документов.

Накануне лидеры провели ряд встреч в Нагато. Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Абэ поручили экспертам начать консультации по согласованию условий и областей совместной хозяйственной деятельности на четырех курильских островах. Ушаков отметил, что соответствующее заявление, скорее всего, будет опубликовано в пятницу.



Также, по словам помощника президента, ожидается, что в ходе визита Путина в Японию будет подписано 10 межгосударственных документов и до 15 коммерческих.