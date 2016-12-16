Очередной скандал в сфере дорожных перевозок с участием детей

В ЕАО произошел очередной инцидент с участием кондуктора и ребенка.



В городе Биробиджане после аварии с автобусом кондуктор вернула деньги всем пассажирам, кроме двух мальчиков. В результате детям пришлось идти пешком по морозу несколько километров до дома. Об этом сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на маму одного из детей.

Агентство выяснило, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю Наталье Афониной. Та, в свою очередь, вины кондуктора не признала.



По словам предпринимателя, дети не показали кондуктору билеты на проезд, поэтому свои деньги они назад и не получили.

Как ранее писали «Известия», накануне подобный случай произошел в Новгородской области. Там ребенок оказался на улице, потому что у водителя не оказалось сдачи. В итоге школьнику пришлось идти почти 2 км до дома.