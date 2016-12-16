Путин: на переговорах с Абэ обсуждалось заключение мирного договора

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые накануне прошли в японском Нагато, обсуждалась возможность подписания мирного договора.

«Мы вчера в Нагато провели обстоятельные переговоры с премьер-министром, в ходе которых обсудили состояние всего комплекса российско-японских отношений, в том числе и вопросы политического характера, возможность заключения мирного договора», — сказал глава государства.

Владимир Путин также заявил о появлении возможности для «более детального разговора» о сотрудничестве двух стран с участием деловых кругов.

«Теперь есть возможность для более детального разговора по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с участием как представителей правительств, так и деловых кругов», — сказал он.

Президент также отметил, что совместная работа России и Японии на экономическом треке позволит создать фундамент для развития отношений двух стран.

Накануне Синдзо Абэ заявил, что на переговорах с российским лидером обсуждалась возможность заклбчения мирного договора. Кроме того, премьер Японии передал Путину письмо от бывших жителей Курильских островов. Абэ добавил, что атмосфера встречи была теплой. Обсуждение заключения мирного договора продолжится 16 декабря в Токио.



Японский премьер также отметил важность конструктивной роли России в решении международных вопросов.

