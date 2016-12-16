Помощник Трампа поддержал пересмотр антироссийских санкций

Новая администрация США должна серьезно рассмотреть возможность снятия антироссийских ограничительных мер. Об этом заявил экс-конгрессмен Джорджии Джек Кингстон, который в настоящий момент является помощником избранного американского президента Дональда Трампа.

«У новой администрации есть возможность посмотреть новыми глазами на ключевые темы в отношениях между США и РФ. Новая администрация обратила внимание на это (вопрос санкций. — «Известия») и спросила себя, был ли достигнут желаемый результат», — сказал он в интервью CNN.

Кингстон отметил, что ограничительные меры не принесли результата. Он также добавил, что США следует «сохранять хорошие отношения с крупнейшими в мире странами, экономики которых входят в число самых больших».

«Некоторая риторика Вашингтона может быть не такой продуктивной, как кто-то считает. Нам следует вместе заниматься Сирией, Украиной, всё это очень важные темы. Однако нужно поддерживать отношения в бизнесе, когда решаются эти военные вопросы», — подчеркнул он.

Ранее «Известия» писали, что о встрече Кингстона в Москве с представителями российского бизнеса. На встрече экс-конгрессмен отмечал, что Трамп начинает с чистого листа и не обязан следовать внешнеполитическому курсу Барака Обамы.