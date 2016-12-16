На территории «Тольяттиазота» обнаружены боеприпасы и письмо Магомеду

При обысках в здании на территории ОАО «Тольяттиазот», которое занимает другая компания, полицейские случайно нашли гранатомет, патроны и экстремистскую литературу. В офис были вызваны сотрудники управления ФСБ по Самарской области.

Осмотр в офисных помещениях, арендованных ООО «МСА Строй», проводился в рамках проверки возможной экономической противоправной деятельности сотрудников компании. Расследование не имело отношения к «Тольяттиазоту», передает TLTGorod.ru.

В офисном здании за потолочными панелями лежала сумка, в которой обнаружились гранатомет РПГ-18 («Муха»), приклад к автомату Калашникова, патроны различного калибра, в том числе со смещенным центром тяжести. Кроме того, там оказались литература экстремистского содержания и письма, написанные в адрес некоего Магомеда.



Вызванным на место сотрудникам управления ФСБ по Самарской области предстоит выяснить, кто отправлял и получал эти письма, сообщает ТАСС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

