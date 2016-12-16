Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Япония в рамках визита президента РФ Владимира Путина подписали меморандум по мирному атому. Об этом сообщили в «Росатоме».

Документ подписан «Росатомом», министерством экономики, торговли и промышленности Японии и министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в присутствии Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ.

По информации российской госкорпорации, в числе ключевых областей сотрудничества, согласно документу, — преодоление последствий аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи».