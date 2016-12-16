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Москва и Токио договорились развивать Эльгинский угольный комплекс

Меморандум о сотрудничестве подписан в ходе визита Владимира Путина в Японию

Минэнерго РФ и министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали меморандум о сотрудничестве в области развития Эльгинского угольного комплекса.

Докумен подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию.

Эльгинское месторождение, расположенное в в юго-восточной части Якутии, является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля.

В ходе визита Путина страны также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере геологии и недропользования.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимания в сфере двустороннего сотрудничества на Дальнем Востоке РФ.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Москва и Токио договорились развивать Эльгинский угольный комплекс

Меморандум о сотрудничестве подписан в ходе визита Владимира Путина в Японию

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