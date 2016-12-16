Фильм Кончаловского «Рай» поборется за «Оскара»

Фильм «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Оскар».

В короткий список включены девять фильмов. Кроме российской ленты в шорт-листе представлены картины из Австралии, Германии, Дании, Ирана, Канады, Норвегии, Швеции и Швейцарии.

Шорт-лист опубликован на сайте американской киноакадемии.



В картине Кончаловского рассказана история трех людей, судьбы которых переплелись в годы Второй мировой войны: русской эмигрантки Ольги, француза-коллаборациониста Жюля и офицера СС Хельмута, сообщает сайт НТВ.Ru.

Главных героев фильма сыграли Юлия Высоцкая, немецкий актер Кристиан Клаус и француз Филипп Дюкен.

«Рай» получил приз за лучшую режиссуру на 73-м Венецианском кинофестивале. В России прокат фильма начнется 19 декабря.

