Абэ: говорить о мирном договоре между РФ и Японией пока рано

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил о необходимости искать пути решения проблемы мирного договора
Говорить о заключении мирного договора между Россией и Японией пока рано.
Об этом на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
В свою очередь, российский лидер заявил о необходимости искать пути решения проблемы мирного договора.
Президент РФ напомнил, что вопрос о подписании документа обсуждается уже более 70 лет.
«Было бы наивно полагать, чтоб мы сможем в одночасье его урегулировать. Но искать решение, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран, безусловно, необходимо», — сказал Путин.
По словам президента РФ, отсутствие мирного договора между странами «является анахронизмом прошлого».