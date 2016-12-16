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Абэ: говорить о мирном договоре между РФ и Японией пока рано

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил о необходимости искать пути решения проблемы мирного договора

Говорить о заключении мирного договора между Россией и Японией пока рано.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В свою очередь, российский лидер заявил о необходимости искать пути решения проблемы мирного договора.

Президент РФ напомнил, что вопрос о подписании документа обсуждается уже более 70 лет.

«Было бы наивно полагать, чтоб мы сможем в одночасье его урегулировать. Но искать решение, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран, безусловно, необходимо», — сказал Путин.

По словам президента РФ, отсутствие мирного договора между странами «является анахронизмом прошлого».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Абэ: говорить о мирном договоре между РФ и Японией пока рано

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил о необходимости искать пути решения проблемы мирного договора

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