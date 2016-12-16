Путин пригласил Абэ посетить Россию в любое удобное время

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить РФ в любое удобное для него время. Предложение было сделано российским лидером во время совместной с Абэ пресс-конференции в Токио, которая состоялась в рамках визита российского лидера в Японию.

«Хотел пригласить господина премьер-министра посетить Россию в удобное для вас время, имея в виду и Восточный экономический форум, и другие мероприятия, которые мы будет проводить в Российской Федерации», — сказал Путин.

Президент России добавил, что еще раз хотел поблагодарить японских коллег и лично Синдзо Абэ за «гостеприимство, плодотворную работу и деловой конструктивный подход ко всем обсуждавшимся вопросам».