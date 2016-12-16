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Путин: РФ и Турция предложат провести переговоры по Сирии в Астане

По словам президента России, площадка может дополнять женевские переговоры

Россия и Турция предложат конфликтующим сторонам в Сирии провести новый этап переговоров по урегулированию конфликта в столице Казахстана Астане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио, которая состоялась в ходе визита российского лидера в Японию.

«Позавчера в телефонном разговоре мы договорились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что будем предлагать конфликтующим сторонам — мы со своей стороны правительству Сирии, президент Турции представителям вооруженной оппозиции — продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке, которой могла бы стать столица Казахстана город Астана», — сказал Путин. 

Он добавил, что если стороны конфликта согласятся, то «мы обратимся к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс»

«Если это произойдет, то это не будет площадкой, которая будет конкурировать, скажем, с Женевской. Но это будет дополнять женевские переговоры», — сказал Владимир Путин. 

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Путин: РФ и Турция предложат провести переговоры по Сирии в Астане

По словам президента России, площадка может дополнять женевские переговоры

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