Путин: РФ и Турция предложат провести переговоры по Сирии в Астане

Россия и Турция предложат конфликтующим сторонам в Сирии провести новый этап переговоров по урегулированию конфликта в столице Казахстана Астане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио, которая состоялась в ходе визита российского лидера в Японию.

«Позавчера в телефонном разговоре мы договорились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что будем предлагать конфликтующим сторонам — мы со своей стороны правительству Сирии, президент Турции представителям вооруженной оппозиции — продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке, которой могла бы стать столица Казахстана город Астана», — сказал Путин.

Он добавил, что если стороны конфликта согласятся, то «мы обратимся к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс»

«Если это произойдет, то это не будет площадкой, которая будет конкурировать, скажем, с Женевской. Но это будет дополнять женевские переговоры», — сказал Владимир Путин.