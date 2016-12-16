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ЦБ отозвал лицензии у девяти страховых компаний и брокеров

Решение было принято 15 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Банк России отозвал лицензии на осуществление страховой деятельности у девяти страховых компаний и брокеров. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. 

Лицензий лишились Национальная страховая группа, СК «Селена», страховое общество ЖАСО, страховая компания «Благосостояние общее страхование» и  страховая компания «Независимость». «Селена», ЖАСО и «Благосостояние общее страхование» добровольно отказались от ведения деятельности. Национальная страховая группа и «Независимость» лишились лицензий в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

Лицензий на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера лишились «Страховой брокер МИРТ», «Страховой брокер ВПБ», «Страховой брокер КНТ» и Страховая брокерская компания «Альтернатива». Отзыв связан с добровольным отказом от ведения деятельности. 

Кроме того, лицензия на осуществление страхования была приостановлена у СК «Вектор». Причиной такого решения ЦБ называет несоблюдение требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

В материале уточняется, что все решения были приняты 15 декабря.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

ЦБ отозвал лицензии у девяти страховых компаний и брокеров

ЦБ отозвал лицензии у девяти страховых компаний и брокеровРешение было принято 15 декабря

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