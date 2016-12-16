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На Угахане в Приангарье будут добывать золото

Работы начнутся в следующем году

В 2017 году начнутся работы по добыче золота на Угахане в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом сообщили в Союзе золотопромышленников России, передает ИА IrkutskMedia.

По словам председателя Союза, Сергея Кашубы, по итогам этого года Россия по производству золота из минерального сырья сохранит третье место в мире. За шесть лет страна поднялась на три позиции. Теперь впереди — только Китай и Австралия.

Что касается Приангарья, то этот регион считается очень перспективным. Ранее сообщалось о том, что Иркутская область в числе других дальневосточных территорий обеспечила прирост производства золота из минерального сырья до 219 т, или на 0,4 %.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

На Угахане в Приангарье будут добывать золото

Работы начнутся в следующем году

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