У задержанных в Самаре сторонников ИГ изъяли почти 1 кг взрывчатки

Взрывчатое вещество массой 1 кг обнаружили сотрудники УФСБ по Самарской области при задержании двоих подозреваемых в пособничестве ИГ (запрещена в РФ). Бомбу они изготовили бомбу на основе селитры с поражающими элементами.

Также в их квартире оперативники нашли схему по изготовлению бомбы из подручных средств. Правоохранители полагают, что они ее получили от вербовщиков ИГ.

В настоящее время с двумя задержанными работают следователи, передает «РИА Новости». Кроме того решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьи «Незаконное изготовление оружие».

Как передает ВолганНьюс.рф, сотрудники ФСБ их задержали 15 декабря в поселке Зубчаниновка Кировского района Самары. По данным силовиков, они работают в коммерческих фирмах экспедитором и сборщиком мебели.

Отмечается, что во время спецоперации жильцы подъезда, где находилась квартира подозреваемых, были эвакуированы. Взрывное устройство деактивировано.