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У задержанных в Самаре сторонников ИГ изъяли почти 1 кг взрывчатки

Двоих подозреваемых 15 декабря в ходе спецоперации задержали сотрудники УФСБ по Самарской области

Взрывчатое вещество массой 1 кг обнаружили сотрудники УФСБ по Самарской области при задержании двоих подозреваемых в пособничестве ИГ (запрещена в РФ). Бомбу они изготовили бомбу на основе селитры с поражающими элементами.

Также в их квартире оперативники нашли схему по изготовлению бомбы из подручных средств. Правоохранители полагают, что они ее получили от вербовщиков ИГ.

В настоящее время с двумя задержанными работают следователи, передает «РИА Новости». Кроме того решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьи «Незаконное изготовление оружие».

Как передает ВолганНьюс.рф, сотрудники ФСБ их задержали 15 декабря в поселке Зубчаниновка Кировского района Самары. По данным силовиков, они работают в коммерческих фирмах экспедитором и сборщиком мебели.

Отмечается, что во время спецоперации жильцы подъезда, где находилась квартира подозреваемых, были эвакуированы. Взрывное устройство деактивировано.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

У задержанных в Самаре сторонников ИГ изъяли почти 1 кг взрывчатки

Двоих подозреваемых 15 декабря в ходе спецоперации задержали сотрудники УФСБ по Самарской области

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