Пока не дала результатов операция по поиску моряка в Охотском море

Вторые сутки в Охотском море разыскивают члена экипажа рыболовной шхуны «Талан». Он упал за борт во время установки снастей.

Морской спасательный подцентр координирует поисковую операцию. Он предоставил необходимые ориентировки всем судам, находящимся в этом районе.

Инцидент произошел вечером 14 декабря, в центральной части Охотского моря. Как сообщает ИА MagadanMedia, судно принадлежит одной из магаданских компаний.

Сейчас шхуна находится в море. Эксперты не могут выяснить все обстоятельства случившегося.



После того как судно прибудет в порт, будет принято правовое решение по поводу инцидента, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.