Пока не дала результатов операция по поиску моряка в Охотском море

Там вторые сутки ищут члена экипажа рыболовной шхуны «Талан»
Вторые сутки в Охотском море разыскивают члена экипажа рыболовной шхуны «Талан». Он упал за борт во время установки снастей.
Морской спасательный подцентр координирует поисковую операцию. Он предоставил необходимые ориентировки всем судам, находящимся в этом районе.
Инцидент произошел вечером 14 декабря, в центральной части Охотского моря. Как сообщает ИА MagadanMedia, судно принадлежит одной из магаданских компаний.
Сейчас шхуна находится в море. Эксперты не могут выяснить все обстоятельства случившегося.
После того как судно прибудет в порт, будет принято правовое решение по поводу инцидента, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.