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Пока не дала результатов операция по поиску моряка в Охотском море

Там вторые сутки ищут члена экипажа рыболовной шхуны «Талан»

Вторые сутки в Охотском море разыскивают члена экипажа рыболовной шхуны «Талан». Он упал за борт во время установки снастей.

Морской спасательный подцентр координирует поисковую операцию. Он предоставил необходимые ориентировки всем судам, находящимся в этом районе.

Инцидент произошел вечером 14 декабря, в центральной части Охотского моря. Как сообщает ИА MagadanMedia, судно принадлежит одной из магаданских компаний.

Сейчас шхуна находится в море. Эксперты не могут выяснить все обстоятельства случившегося.

После того как судно прибудет в порт, будет принято правовое решение по поводу инцидента, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Пока не дала результатов операция по поиску моряка в Охотском море

Там вторые сутки ищут члена экипажа рыболовной шхуны «Талан»

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