Савченко отказалась считать глав республик Донбасса террористами

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что не считает лидера ЛНР Игоря Плотницкого и главу ДНР Александра Захарченко террористами. Таким образом, она отвергла терминологию официального Киева по отношению к главам самопровозглашенных республик Донбасса.

Савченко дала интервью украинским СМИ, в котором порекомендовала открыть военный устав, правила ведения войны, и почитать определение терроризма. Депутат пояснила, что у этого понятия есть четкое определение.

«Там есть часть сепаратистов и часть коллаборантов. Есть часть оккупированного населения… Но нет, террористами они не являются», — сказала Савченко, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, ранее стало известно, что депутат встретилась с Плотницким и Захарченко в Минске 7 декабря. Это повлекло ее уход из партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».

