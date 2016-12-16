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Ушаков: Путин четко ответил Обаме по поводу кибератак

По словам помощника президента России, тема затрагивалась на встрече лидеров на полях саммита G20

Президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Бараком Обамой, которая прошла в сентябре в китайском Ханчжоу на полях саммита G20, четко ответил на вопрос о якобы попытках вмешательства РФ в избирательный процесс в США. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Был разговор тет-а-тет, разные темы обсуждались. Эта тема затрагивалась, причем с нашей стороны был дан очень четкий ответ, который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Обама», — заявил он журналистам. 

Ранее в пятницу в СМИ появились сообщения о том, что Обама в ходе встречи тет-а-тет якобы предупреждал президента России о серьезных последствиях в случае попыток повлиять на ход предвыборной кампании. 

Ранее ЦРУ через СМИ обвинило РФ в кибератаках на партийные серверы Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилась

Москва категорически отвергает обвинения, называя их бездоказательными и голословными. Официальный представитель Министерства иностранных дел России предположила, что заявления американских силовых ведомств в адрес России являются частью борьбы за сферы влияния в США.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Ушаков: Путин четко ответил Обаме по поводу кибератак

По словам помощника президента России, тема затрагивалась на встрече лидеров на полях саммита G20

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