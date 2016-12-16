Ушаков: Путин четко ответил Обаме по поводу кибератак

Президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Бараком Обамой, которая прошла в сентябре в китайском Ханчжоу на полях саммита G20, четко ответил на вопрос о якобы попытках вмешательства РФ в избирательный процесс в США. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Был разговор тет-а-тет, разные темы обсуждались. Эта тема затрагивалась, причем с нашей стороны был дан очень четкий ответ, который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Обама», — заявил он журналистам.

Ранее в пятницу в СМИ появились сообщения о том, что Обама в ходе встречи тет-а-тет якобы предупреждал президента России о серьезных последствиях в случае попыток повлиять на ход предвыборной кампании.

Ранее ЦРУ через СМИ обвинило РФ в кибератаках на партийные серверы Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилась.

Москва категорически отвергает обвинения, называя их бездоказательными и голословными. Официальный представитель Министерства иностранных дел России предположила, что заявления американских силовых ведомств в адрес России являются частью борьбы за сферы влияния в США.