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Китайский клуб предложил Месси контракт на €100 млн

Такой гонорар в год будет иметь футболист, если примет приглашение «Хэбэя»

Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси предложили контракт на €100 млн в год за переход в китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает AS. Нынешняя зарплата обладателя «Золотого мяча» составляет €24 млн. По данным СМИ, каталонцы рассматривают вариант ее повышения до €35 млн.

Всю свою спортивную карьеру Месси провел в «Барсе», выиграл 8 чемпионатов Испании, 4 Кубка страны и 4 Лиги чемпионов, сообщает «Спорт-Экспресс».

За клуб «Хэбэй» сейчас играют партнер Месси по сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси, а также Жервинью, Гаэль Какюта и Стефан М’Биа.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Китайский клуб предложил Месси контракт на €100 млн

Такой гонорар в год будет иметь футболист, если примет приглашение «Хэбэя»

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