Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление действующего президента США Барака Обамы о том, что Америка не потерпит вмешательства в выборы со стороны.



Чиновница предложила президенту Обаме поступить по справедливости и попросить прощения у бывшего президента Украины Виктора Януковича за вмешательство в выборы главы государства на Украине, когда к власти в результате пришел Петр Порошенко.

«Я считаю, что мы несомненно должны принимать меры, когда правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность наших выборов, и мы примем меры», — сказал Обама, передает «Федеральное агентство новостей».

«Может, он и перед Януковичем извинится заодно?» — написала Захарова в своем Facebook.