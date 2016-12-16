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Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича

Официальный представитель МИД уличила действующего президента США в двойных стандартах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление действующего президента США Барака Обамы о том, что Америка не потерпит вмешательства в выборы со стороны.

Чиновница предложила президенту Обаме поступить по справедливости и попросить прощения у бывшего президента Украины Виктора Януковича за вмешательство в выборы главы государства на Украине, когда к власти в результате пришел Петр Порошенко.

«Я считаю, что мы несомненно должны принимать меры, когда правительство любой чужой страны пытается повлиять на объективность наших выборов, и мы примем меры», — сказал Обама, передает «Федеральное агентство новостей».

«Может, он и перед Януковичем извинится заодно?» — написала Захарова в своем Facebook.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича

Захарова предложила Обаме попросить прощения у ЯнуковичаОфициальный представитель МИД уличила действующего президента США в двойных стандартах

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