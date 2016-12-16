На авиабазу Хмеймим в Сирии доставили новогоднюю елку

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии привезли трехметровую елку от Совета Федерации. Дерево, выращенное в питомнике в Подмосковье, доставил военно-транспортный самолет, передает «Федеральное агентство новостей».

«Елка стойко перенесла шестичасовой перелет, после которого ей дали немного отстояться, чтобы оправить примятые ветви. Через несколько часов военнослужащие установили главный символ нового года на территории базы. Таким образом, подарок Совета Федерации стал первой новогодней елкой в российской армии, установленной в преддверии Нового года», — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее «Известия» сообщали, что спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы приготовили для российских военных, которые сейчас находятся в Сирии, новогодние подарки: елку, самовар с баранками и коллекцию советских комедий. Она отметила, что не все россияне смогут отметить Новый год дома с семьей и близкими,поэтому для военных в Сирии сенаторы выбрали самую пушистую и красивую новогоднюю елку.