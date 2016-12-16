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Более 8 тыс. боевиков покинули Восточный Алеппо

Экстремистов и их семьи эвакуируют на автобусах и каретах скорой помощи

Боевики продолжают эвакуироваться из Восточного Алеппо. Районы, остающиеся под контролем экстремистов, покинули уже 8079 боевиков вместе с семьями.

Боевиков вывозят из города на автобусах и каретах скорой помощи. Эвакуированные доставлены в микрорайон Рашидин-4, который находится под контролем вооруженной оппозиции. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», террористы и члены их семей покинули кварталы Салах-эд- Дин, Ансари, Мешхед и Зыбдия, направившись на юго-запад города.

Перед тем, как покинуть Алеппо, боевики подорвали свои штабы, склады с оружием и продовольствием. Операция по их эвакуации проводится под эгидой Международного комитета Красного Креста и Сирийского общества Красного Полумесяца.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Более 8 тыс. боевиков покинули Восточный Алеппо

Экстремистов и их семьи эвакуируют на автобусах и каретах скорой помощи

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