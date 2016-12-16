Мосгорсуд отменил арест земельного участка информатора WADA Родченкова

Московский городской суд отменил арест земельного участка информатора Международного антидопингового агентства (WADA), экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По решению судьи апелляционная жалоба защиты Родченкова была удовлетворена, вопрос направили на пересмотр.

В Следственном комитете России заявили, что Григорий Родченков, эмигрировавший в США, незаконно сбывал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов.

Как заявил следователь на заседании Мосгорсуда, СК направил в США запрос о правовой помощи в допросе Родченкова, однако ответа пока не получено, пишет сайт «Комсомольской правды».



Родченков занимал пост главы Антидопингового центра до ноября 2015 года. После того как он покинул Россию, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории начал сотрудничать с независимой комиссией WADA, которой предоставлял ложные сведения о допинговых нарушениях в России.



Родченков утверждал, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью «допинговой программы» России. После этого в WADA провели расследование, по результатам которого рекомендовали Международному олимпийскому комитету (МОК) отстранить всех российских атлетов от Олимпиады-2016.

В России летом 2016 года возбудили уголовное дело против экс-главы лаборатории из-за злоупотребления полномочиями.



9 декабря глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен огласил вторую часть доклада о допинге в российском спорте.