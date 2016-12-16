ЦБ отключил банк «Наш дом» от своей платежной системы

Убыток кредитной организации за 10 месяцев 2016 года составил 223,5 млн рублей
Банк России отключил банк «Наш дом» от своей платежной системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Об этом сообщил источник в банковских кругах.
Банки, которые регулятор отключает от БЭСП, часто лишаются лицензий. Исключения составляют только кредитные организации, которые подверглись хакерским атакам и чье оборудование по техническим причинам вышло из строя.
Сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в банке на 1 ноября 2016 года составила 923 млн рублей, передает «РИА Новости».
В материале уточняется, что убыток банка за 10 месяцев 2016 года составил 223,5 млн рублей: средства предприятий и организаций сократились на 91,6%, или на 997,7 млн рублей, вклады населения — на 39,8%, или на 603,7 млн рублей.