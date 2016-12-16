ЦБ отключил банк «Наш дом» от своей платежной системы

Банк России отключил банк «Наш дом» от своей платежной системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Об этом сообщил источник в банковских кругах.

Банки, которые регулятор отключает от БЭСП, часто лишаются лицензий. Исключения составляют только кредитные организации, которые подверглись хакерским атакам и чье оборудование по техническим причинам вышло из строя.

Сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в банке на 1 ноября 2016 года составила 923 млн рублей, передает «РИА Новости».

В материале уточняется, что убыток банка за 10 месяцев 2016 года составил 223,5 млн рублей: средства предприятий и организаций сократились на 91,6%, или на 997,7 млн рублей, вклады населения — на 39,8%, или на 603,7 млн рублей.