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Пятница,
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Путин примет участие в Международном арктическом форуме

Двухдневная программа будет включать в себя два пленарных заседания и девять тематических сессий

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдет в четвертый раз в Архангельске 29–30 марта 2017 года. Двухдневная программа будет включать в себя два пленарных заседания и девять тематических сессий. Участники обсудят международное и межрегиональное сотрудничество в Арктике в области высоких технологий, деловых отношений и энергетической безопасности, развития туристического потенциала региона, транспортной инфраструктуры, а также подготовки кадров для развития Арктики. 

Отдельное внимание в программе уделено вопросам безопасности жизнедеятельности местного населения, сохранения экологии арктической зоны, медицине и здравоохранению в условиях Крайнего Севера, а также перспективам развития северных городов и другим темам. Мероприятие традиционно пройдет с участием президента России Владимира Путина.

В рамках форума также состоятся Арктический бизнес-форум, Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», Форум северных городов и Архангельская венчурная ярмарка, где проведут встречи с главами регионов и экскурсии на предприятиях Архангельской области, сообщает News29.

Форум «Арктика — территория диалога» — одна из ключевых площадок, где обсуждаются проблемы и перспективы Арктического региона на мировом уровне. Форум проводится при непосредственной поддержке правительства РФ. Мероприятие призывает объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Путин примет участие в Международном арктическом форуме

Двухдневная программа будет включать в себя два пленарных заседания и девять тематических сессий

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