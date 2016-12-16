На Сахалине будут выращивать перепелов в промышленных масштабах

На территории фермерского хозяйства «Остров» на Сахалине начал работать комплекс по выращиванию перепелов. Его мощности рассчитаны на 100 тыс. птиц.



Как сообщает ИА SakhalinMedia, пока помещение комплекса заполнено лишь на четверть. До проектной мощности его должны заселить примерно за три месяца.

Всего на строительство комплекса было потрачено 80 млн рублей. 56 млн из этой суммы выделило областное правительство.

Оборудование в птичнике отечественного производства.



Как отмечает агентство, это первый перепелиный комплекс на Сахалине.

В областном министерстве сельского хозяйства сообщили, что продукция будет распространяться через собственную торговую сеть фермы «Остров».



Кроме того, перепелов можно будет купить и в розничных магазинах региона.