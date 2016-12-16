Суд отменил арест имущества информатора WADA Родченкова

Мосгорсуд принял решение отменить арест имущества бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Решение суда, которым был наложен арест на земельный участок и две трети дома, отменить, направить ходатайство на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы», — огласил решение судья, чьи слова приводит агентство «Р-Спорт».

Решение было принято после выступления адвоката Родченкова, который сообщил, что что в настоящее время имущество, о котором идет речь, принадлежит дочери подозреваемого. По словам защитника, находясь в США, Родченков прислал супруге доверенность на переоформление права собственности. Апелляция защиты по данному вопросу была удовлетворена судом, сообщает телеканал «360».

СКР выясняет обстоятельства распространения допинга среди российских спортсменов. Кроме прочего, следователи проверяют, не был ли дом Родченкова построен на деньги, которые были получены от продажи запрещенных препаратов.

Напомним, в интервью американской газете The New York Times, которое было опубликовано в мае, Родченков заявил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи 2014 года были частью некоей «допинговой программы» России. После публикации интервью независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена провела расследование, по результатам которого рекомендовала Международному олимпийскому комитету отстранить всех российских атлетов от Олимпиады-2016. В итоге от Игр были отстранены сборные по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийцы, представляющие Россию.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря. В докладе говорится о применении запрещенных веществ представителями более 30 видов спорта в России. В частности, по информации агентства, признаки подмены допинг-проб были обнаружены в 12 из 44 проверенных проб призеров Олимпиады в Сочи 2014 года и шести победителей Паралимпиады-2014.