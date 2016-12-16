Езду на квадроциклах и внедорожниках на берегу Байкала могут запретить

На берегу Байкала могут запретить ездить на квадроциклах и внедорожниках. Ограничения планируется ввести на территории Байкало-Ленского заповедника и Прибайкальского национального парка.



Директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Михаил Яблоков рассказал, что езда на высокопроходимой технике «наносит большой урон хрупкой природе байкальского побережья, особенно реликтовым Тажеранским степям».

«Если обычные автомобили передвигаются по дорогам, то водители таких машин могут свернуть, где им заблагорассудится, и отправиться в путешествие по нетронутой целине, оставляя за собой след в виде поврежденной почвы и растительности, который потом зарастает годами», — сообщил Яблоков.

Как передает Сибирское агентство информации, ограничение на въезд техники повышенной проходимости может быть введено уже в 2017 году.

