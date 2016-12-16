На Алтае запрещена охота на косуль

Чтобы сохранить поголовье сибирской косули, правительство республики Алтай запретило любительскую и спортивную охоту на этот вид. Постановление действует до 31 декабря 2016 года.

Косули оказались в тяжелой ситуации из-за высокого снежного покрова в ряде районов республики. Животные не могут свободно ходить по сугробам и добывать пищу. Голод заставляет сибирских косуль выбираться к человеческому жилью.

Как сообщает altapress.ru, похожие условия для диких животных сложились и в соседнем Алтайском крае. Местное управление охотничьего хозяйства и охотпользователи принимают меры для спасения популяции косуль. Специалисты охраняют места скопления зверей, тракторами расчищают тропы к ним и организуют площадки для подкормки. Но этого пока недостаточно для сохранения поголовья вида.