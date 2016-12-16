Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

На Алтае запрещена охота на косуль

Из-за погодных условий популяция вида находится в опасности

Чтобы сохранить поголовье сибирской косули, правительство республики Алтай запретило любительскую и спортивную охоту на этот вид. Постановление действует до 31 декабря 2016 года.

Косули оказались в тяжелой ситуации из-за высокого снежного покрова в ряде районов республики. Животные не могут свободно ходить по сугробам и добывать пищу. Голод заставляет сибирских косуль выбираться к человеческому жилью.

Как сообщает altapress.ru, похожие условия для диких животных сложились и в соседнем Алтайском крае. Местное управление охотничьего хозяйства и охотпользователи принимают меры для спасения популяции косуль. Специалисты охраняют места скопления зверей, тракторами расчищают тропы к ним и организуют площадки для подкормки. Но этого пока недостаточно для сохранения поголовья вида.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

На Алтае запрещена охота на косуль

Из-за погодных условий популяция вида находится в опасности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке