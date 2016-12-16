Алекперов рассказал Медведеву о планах «Лукойла» в Калининграде

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу c президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым, на которой обсудил модернизацию действующих нефтеперерабатывающих заводов и планы по развитию Калининградской области до 2045 года.

— «Лукойл» — один из крупнейших наших поставщиков нефти, нефтепродуктов и вообще одна из крупнейших компаний. Каковы планы на будущее? Что было сделано, включая инвестиции и рабочие места, которые этими инвестициями были обеспечены? — поинтересовался Дмитрий Медведев.

Вагит Алекперов заверил премьер-министра, что компания завершила программу модернизации всех нефтеперерабатывающих заводов и сегодня они работают по европейским стандартам.

— Мы полностью выполнили все свои обязательства по четырехстороннему соглашению (между нефтяными компаниями, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом. — «Известия»). Все наши заводы модернизированы, — уточнил президент «Лукойла».

По словам главы правительства, модернизация предприятий нефтеперерабатывающего сектора важна не только для развития производства и увеличения прибыли компании, но и с экологической точки зрения.

Вагит Алекперов сообщил Дмитрию Медведеву, что компания начала активную деятельность в Калининграде. Там уже ведутся буровые работы, открыто месторождение. По словам главы «Лукойла», оно небольшое, но для региона это плюс.

— Мы разработали детальный план развития этого региона до 2045 года. Запасы там около 30 млн т. Они разбиты на небольшие месторождения. Это даст возможность строить гидротехнические сооружения, — продолжил Алекперов. — Это будет хорошее пополнение бюджета Калининградской области, и здесь будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест.

— Насколько это может повлиять на общую стоимость энергии, которая используется в Калининградской области, с учетом некоторых решений Евросоюза, в связи с которыми нам надо свои действия предпринимать? — поинтересовался Дмитрий Медведев.

В ответ президент «Лукойла» заявил, что, скорее всего, в ближайшее время вопрос с энергообеспеченностью Калининградской области будет полностью решен. По его словам, сейчас там строятся газовые генерации.

— Мы со своей стороны весь попутный газ отдаем в систему «Газпрома». Это дает возможность иметь еще один источник обеспечения газом на территории Калининградской области. Я надеюсь, что эти комплексные решения позволят стабилизировать цены в районе Калининграда, — сказал Вагит Алекперов.