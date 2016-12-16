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Госдума предложила транслировать в прямом эфире правительственные часы

С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил транслировать правительственные часы в парламенте в прямом эфире федеральных телеканалов.

Володин полагает, что такие трансляции необходимо организовать уже со следующего года. Проводить такие прямые включения спикер предлагает два раза в месяц, отводя по 20 минут на выступление каждого из глав министерств. Лидерам фракций можно выделить по 5 минут, полагает Володин, передает «Федеральное агентство новостей».

Володин также добавил, что вопрос трансляций выступлений в нижней палате парламента депутатам нужно будет рассмотреть и принять по аналогии с федеральным бюджетом.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Госдума предложила транслировать в прямом эфире правительственные часы

С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

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