Глава Дальнегорска отправлен в СИЗО

Мэр Дальнегорска Игорь Сахута отправлен в СИЗО.



Меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца избрал высокопоставленному чиновнику краевой суд. Об этом сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Как писали «Известия», мэра Дальнегорска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время реализации программы по переселению жителей города из аварийного жилья в 2015 году.

Между тем, как сообщает ИА Primamedia, жители Дальнегорска встали на защиту своего мэра. Многие уверены, что он действовал в рамках законодательства, покупая квартиры, и не совершал преступлений, в которых его подозревают.