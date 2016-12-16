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Глава Дальнегорска отправлен в СИЗО

Суд избрал меру пресечения в отношении Игоря Сахуты

Мэр Дальнегорска Игорь Сахута отправлен в СИЗО.

Меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца избрал высокопоставленному чиновнику краевой суд. Об этом сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Как писали «Известия», мэра Дальнегорска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время реализации программы по переселению жителей города из аварийного жилья в 2015 году.

Между тем, как сообщает ИА Primamedia, жители Дальнегорска встали на защиту своего мэра. Многие уверены, что он действовал в рамках законодательства, покупая квартиры, и не совершал преступлений, в которых его подозревают.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Глава Дальнегорска отправлен в СИЗО

Суд избрал меру пресечения в отношении Игоря Сахуты

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