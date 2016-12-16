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Песков назвал непристойными обвинения в адрес РФ в хакерских атаках

По словам пресс-секретаря президента РФ, США необходимо либо прекратить эти заявления, либо привести доказательства

Очередные обвинения США в адрес России в хакерских атаках выглядят уже непристойно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, США необходимо либо прекратить эти заявления, либо привести доказательства.

«Нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно», — сказал Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Бараком Обамой на саммите G20, четко ответил на вопрос о якобы попытках вмешательства РФ в избирательный процесс в США.

«Эта тема затрагивалась, причем с нашей стороны был дан очень четкий ответ, который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Обама», — сказал Ушаков.

Напомним, Обама обвинил РФ во вмешательстве в американские выборы путем хакерских атак и пообещал принять ответные меры.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Песков назвал непристойными обвинения в адрес РФ в хакерских атаках

По словам пресс-секретаря президента РФ, США необходимо либо прекратить эти заявления, либо привести доказательства

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