Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

На Кубани ожидают -30С к выходным

Холоднее всего будет в юго-восточных районах Краснодарского края

Синоптики предупреждают о сильнейших морозах в Краснодарском крае.

Уже в эти выходные температура воздуха ночью может опуститься до минус 27 градусов. Холодная погода установится в юго-восточных предгорьях в ночь на субботу, 17 декабря, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Как сказали агентству в Краснодарском краевом гидрометеоцентре, на основной территории ночные температуры будут опускаться до минус 15 градусов, на востоке ожидается до минус 20. На Черноморском побережье сохранятся плюсовые температуры.

Все выходные на Кубани будет идти снег.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

На Кубани ожидают -30С к выходным

Холоднее всего будет в юго-восточных районах Краснодарского края

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке