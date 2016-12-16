На Кубани ожидают -30С к выходным

Синоптики предупреждают о сильнейших морозах в Краснодарском крае.



Уже в эти выходные температура воздуха ночью может опуститься до минус 27 градусов. Холодная погода установится в юго-восточных предгорьях в ночь на субботу, 17 декабря, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Как сказали агентству в Краснодарском краевом гидрометеоцентре, на основной территории ночные температуры будут опускаться до минус 15 градусов, на востоке ожидается до минус 20. На Черноморском побережье сохранятся плюсовые температуры.



Все выходные на Кубани будет идти снег.