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Жители Орла не могут вызвать на дом детских врачей

Причиной тому стала нехватка участковых врачей-педиатров в отдельных поликлиниках

Жители Орла не могут вызвать на дом детских врачей. Нехваткой участковых врачей-педиатров в отдельных поликлиниках Орла обеспокоились представители регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Орловской области.

«Сейчас в городе наблюдается повышение заболеваемости гриппом среди учащихся. По этой причине были закрыты все школы Орла на карантин. Однако, как показала практика, при обращении родителей в детские медицинские учреждения с вопросом вызова врача на дом в отдельных поликлиниках получен отказ», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова.

По ее словам, больных детей приходится возить на лечение в больницы, иногда и высокой температурой.

Для решения проблем с оказанием медицинской помощи детям на дому активисты ОНФ намерены направить обращение в региональное правительство с просьбой принять меры, сообщает InfoOrel.ru.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Жители Орла не могут вызвать на дом детских врачей

Причиной тому стала нехватка участковых врачей-педиатров в отдельных поликлиниках

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