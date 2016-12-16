Владимир Путин рекомендует саке «Восточная красавица»

Российский лидер на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ рассказал о том, что из всех горячих источников ему удалось прикоснуться только к одному. Путин уточнил, что попробовал в городе Нагато саке местного производства под названием «Восточная красавица».

Напиток президенту России понравился, он заявил, что рекомендует его, однако призвал знать меру.

«Мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это саке местного производства, называется «Восточная красавица», — сказал Путин. — Очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру».

Говоря о малой родине премьера Японии, Путин отметил, что Нагато ему очень понравился.

«Это замечательное место: очень красиво, особенно сегодня утром: и снег пошел, просто сказочно, там такая атмосфера», — сказал президент России.

Первый день официального визита Владимира Путина в Японию прошел в Нагато. В пятницу президент России и премьер Японии продолжили переговоры в Токио.