В Ассоциацию красивейших деревень РФ могут войти семь деревень Поморья

Сразу семь населенных пунктов Архангельской области могут быть включены в Ассоциацию самых красивых деревень страны. Эта организация выпускает путеводитель по интересным сельским местам России. Пока в топе восемь деревень — от Бурятии до Поморья.

От Поморья в список самых красивых деревень РФ уже входит Ошевенский Погост, который еще называют столицей северных русских изб. Там сохранился целый квартал традиционной северной деревянной застройки.

Как сообщает ИА FlashNord, теперь Поморье представило вниманию экспертов второго претендента на высокое звание — деревню Кимжа Мезенского района. Здесь сохранились памятники северного деревянного зодчества: двухэтажные избы XIX века, обетные кресты, шатровая церковь 1709 года. В Кимже находятся две самые северные мельницы в мире.

От Архангельской области были презентованы еще шесть кандидатов. Это Кильца Мезенского района, Ворзогоры Онежского района, Андричевская Вельского района, Зехнова Плесецкого района, Большая Нисогора и Кельчемгора Лешуконского района.

Российская ассоциация входит в Федерацию самых красивых деревень Земли, существующую с 2003 года.

