В Краснодаре построят наземное метро

В Краснодаре будет представлен проект наземного городского метро. Власти разрабатывают проект совместно с компанией «Кубань Экспресс-пригород».

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, проект предполагает увеличение мощностей пассажирского железнодорожного транспорта.

Запланировано строительство шести линий и 38 станций. Поезда станут транзитом следовать через вокзал Краснодар-1. Жителей пригородных районов к станциям будут подвозить на автобусах.

Авторы проекта не предполагают закупку нового подвижного состава на этапе запуска, сообщает агентство.

О том, сколько планируется потратить на претворение задуманного в жизнь, пока не сообщается.