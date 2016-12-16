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В Краснодаре построят наземное метро

Оно будет состоять из шести линий и 38 станций

В Краснодаре будет представлен проект наземного городского метро. Власти разрабатывают проект совместно с компанией «Кубань Экспресс-пригород».

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, проект предполагает увеличение мощностей пассажирского железнодорожного транспорта.

Запланировано строительство шести линий и 38 станций. Поезда станут транзитом следовать через вокзал Краснодар-1. Жителей пригородных районов к станциям будут подвозить на автобусах.

Авторы проекта не предполагают закупку нового подвижного состава на этапе запуска, сообщает агентство.

О том, сколько планируется потратить на претворение задуманного в жизнь, пока не сообщается.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Краснодаре построят наземное метро

Оно будет состоять из шести линий и 38 станций

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