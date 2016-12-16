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В Твери празднуют 75-летие освобождения города от фашистов

К юбилею в городе открылась площадь имени Маршала Жукова

В Твери 16 декабря прошло множество мероприятий в память об освобождении города от фашистов в годы Великой Отечественной войны. К 75-летию со дня этого события приурочено значимое для города открытие площади имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова перед зданием Военной академии воздушно-космической обороны.

Оккупация города Калинина (так тогда называлась Тверь) продолжалась 62 дня и 62 ночи. Калинин стал первым областным центром, из которого советские войска выбили казалось бы непобедимую немецкую машину. В боях за Калинин свои жизни отдали 20 тыс. красноармейцев

Ровно 75 лет назад, 16 декабря 1941 года, войска Красной армии подняли над городом красное знамя. В боях за город на Волге участвовали части 29-й и 31-й армий Калининского фронта.

В ноябре 2010 года Указом президента России Твери было присвоено звание «Город воинской славы», напоминает ИА «ТВЕРИГРАД».

Мероприятия 16 декабря завершатся торжественным салютом в честь освобождения города.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Твери празднуют 75-летие освобождения города от фашистов

К юбилею в городе открылась площадь имени Маршала Жукова

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