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Глава МИД Австрии посетит Россию в январе 2017 года

Подготовку предстоящих переговоров провели первый замглавы российского и генсек австрийского дипведомств

Глава МИД Австрии Себастьян Курц посетит Россию в январе 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. 

Подготовку его переговоров с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым накануне обсудили первый замглавы МИД РФ Владимир Титов и генсек австрийского МИД Михаэль Линхарт, говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ходе консультаций Титова и Линхарта был обсужден широкий спектр вопросов международной повестки дня, борьбы с международным терроризмом, урегулирования в Сирии и на Ближнем Востоке. 

«Затрагивалась ситуация на Украине, роль ОБСЕ в продвижении мирного процесса, а также вопросы взаимодействия двух стран в организации с учетом председательства в ней Австрии в 2017 году», — также говорится в сообщении.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Глава МИД Австрии посетит Россию в январе 2017 года

Подготовку предстоящих переговоров провели первый замглавы российского и генсек австрийского дипведомств

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