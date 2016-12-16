Глава МИД Австрии посетит Россию в январе 2017 года

Глава МИД Австрии Себастьян Курц посетит Россию в январе 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Подготовку его переговоров с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым накануне обсудили первый замглавы МИД РФ Владимир Титов и генсек австрийского МИД Михаэль Линхарт, говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ходе консультаций Титова и Линхарта был обсужден широкий спектр вопросов международной повестки дня, борьбы с международным терроризмом, урегулирования в Сирии и на Ближнем Востоке.

«Затрагивалась ситуация на Украине, роль ОБСЕ в продвижении мирного процесса, а также вопросы взаимодействия двух стран в организации с учетом председательства в ней Австрии в 2017 году», — также говорится в сообщении.