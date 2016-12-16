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Мальчик пытался взорвать бомбу на рождественском рынке в ФРГ

12-летний подросток задержан, проводится расследование

Мальчик, родившийся в 2004 году в городе Людвигсхафен, пытался дважды взорвать бомбу на местном рождественском рынке. В настоящее время 12-летний подозреваемый задержан, пишет местная пресса со ссылкой на источники.

Выходец из германо-иракской семьи мог попасть под влияние радикальных исламистов, предполагает следствие. «Федеральное агентство новостей» уточняет, что теракт не удался дважды: первый раз мальчик не смог активировать детонатор 25 ноября, вторая попытка не удалась 5 декабря.

В распоряжении подростка было взрывное устройство, начиненное гвоздями. После неудачи подросток убрал бомбу в рюкзак, а его, в свою очередь, пытался спрятать в кустах. Происходящее заметили очевидцы и вызвали полицию.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Мальчик пытался взорвать бомбу на рождественском рынке в ФРГ

12-летний подросток задержан, проводится расследование

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