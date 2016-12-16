Мальчик пытался взорвать бомбу на рождественском рынке в ФРГ

Мальчик, родившийся в 2004 году в городе Людвигсхафен, пытался дважды взорвать бомбу на местном рождественском рынке. В настоящее время 12-летний подозреваемый задержан, пишет местная пресса со ссылкой на источники.

Выходец из германо-иракской семьи мог попасть под влияние радикальных исламистов, предполагает следствие. «Федеральное агентство новостей» уточняет, что теракт не удался дважды: первый раз мальчик не смог активировать детонатор 25 ноября, вторая попытка не удалась 5 декабря.



В распоряжении подростка было взрывное устройство, начиненное гвоздями. После неудачи подросток убрал бомбу в рюкзак, а его, в свою очередь, пытался спрятать в кустах. Происходящее заметили очевидцы и вызвали полицию.