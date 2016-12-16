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Пять человек пострадали в ДТП с участием двух маршруток в Ульяновске

За медицинской помощью обратились оба водителя и три пассажира

ДТП с участием двух маршруток произошло сегодня утром в Ульяновске. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

По данным 1ul.ru, авария произошла на пересечении улиц Карла Маркса и Гончарова, где столкнулись автомобили «ГАЗ Луидор» и Ford Transit. За медицинской помощью обратились оба водителя и три пассажира, находившиеся в салоне автомобилей.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Пять человек пострадали в ДТП с участием двух маршруток в Ульяновске

За медицинской помощью обратились оба водителя и три пассажира

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