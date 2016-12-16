Пять человек пострадали в ДТП с участием двух маршруток в Ульяновске

ДТП с участием двух маршруток произошло сегодня утром в Ульяновске. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

По данным 1ul.ru, авария произошла на пересечении улиц Карла Маркса и Гончарова, где столкнулись автомобили «ГАЗ Луидор» и Ford Transit. За медицинской помощью обратились оба водителя и три пассажира, находившиеся в салоне автомобилей.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.