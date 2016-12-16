Кандинский или не Кандинский?

Василия Кандинского многие знают как одного из основоположников абстракционизма. Но на пути к крупному успеху необходимо совершать шаги помельче. И порой простые, но оттого не менее важные решения принимаются в не самом молодом возрасте.

Кандинский вырос в обеспеченной семье. Родители видели в сыне успешного юриста и предложили ему поступить на соответствующий факультет в Московский университет. Изобразительное искусство он любил всегда, но совету родителей всё же последовал.

Только когда Василию исполнилось 30, он обратился к своему призванию и окончательно решил стать художником, чем предопределил не только свою судьбу, но и навсегда повлиял на людей, влюбленных в изящные искусства.

В честь 150-летнего юбилея Кандинского «Известия» решили выяснить, насколько узнаваемы произведения мастера в России и легко ли их спутать с работами других художников.