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Кандинский или не Кандинский?

В честь 150-летнего юбилея художника «Известия» решили выяснить, насколько узнаваемы его работы в России

Фото РИА НОВОСТИ/Алексей Даничев

Василия Кандинского многие знают как одного из основоположников абстракционизма. Но на пути к крупному успеху необходимо совершать шаги помельче. И порой простые, но оттого не менее важные решения принимаются в не самом молодом возрасте.

Кандинский вырос в обеспеченной семье. Родители видели в сыне успешного юриста и предложили ему поступить на соответствующий факультет в Московский университет. Изобразительное искусство он любил всегда, но совету родителей всё же последовал.

Только когда Василию исполнилось 30, он обратился к своему призванию и окончательно решил стать художником, чем предопределил не только свою судьбу, но и навсегда повлиял на людей, влюбленных в изящные искусства.

В честь 150-летнего юбилея Кандинского «Известия» решили выяснить, насколько узнаваемы произведения мастера в России и легко ли их спутать с работами других художников.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Кандинский или не Кандинский?

Кандинский или не Кандинский?В честь 150-летнего юбилея художника «Известия» решили выяснить, насколько узнаваемы его работы в России

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