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Дед Мороз и Снегурочка в Уфе зарабатывают от 500 до 1100 рублей

Опубликован средний уровень оплаты труда аниматоров на Новый год

Портал Superjob.ru обнародовал средний размер гонорара актеров и аниматоров, решивших поработать Дедом Морозом и Снегурочкой в декабре 2016 года. В зарплатный рейтинг вошли несколько крупных городов России, в том числе столица Башкортостана.

Расценки указаны за 40-45 минут работы в период с 20 по 28 декабря. В Уфе академический час работы Деда Мороза и Снегурочки варьируется от 500 до 1,1 тыс. рублей каждому, сообщает ИА «Башинформ». Визит Деда Мороза и Снегурочки на дом с 29 по 31 декабря стоит в несколько раз дороже.

Для сравнения: в Казани новогодняя парочка может рассчитывать на 600–1100 рублей, в Екатеринбурге — 700–1400, Нижнем Новгороде — 660–1200., Самаре — 600–1200, Омске — 500–1000, Ростове-на-Дону — 600–1300, Петербурге — 800–1600, в Москве — 1000–2000 рублей.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Дед Мороз и Снегурочка в Уфе зарабатывают от 500 до 1100 рублей

Опубликован средний уровень оплаты труда аниматоров на Новый год

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